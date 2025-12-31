LeBron James wird 41 Jahre alt und hat eine weitere Niederlage für die Los Angeles Lakers

HQ

LeBron James wurde am 30. Dezember 41, doch sein Geburtstag war kein besonders glücklicher, denn die Los Angeles Lakers verloren mit 128:106 gegen die Detroit Pistons und erzielten nur 17 Punkte, während Luka Doncic 30 Punkte und 11 Assists erzielte, doch das reichte nicht aus, um eine weitere Niederlage für ein Team zu verhindern, das nach einem hervorragenden Saisonstart Jetzt wirkt er fragiler und hat vier der letzten fünf Spiele verloren, was einer Bilanz von 20 Siegen und 11 Niederlagen entspricht.

Für James ist es jedoch ein großer Stolz, 41 zu werden, denn er wurde erst der zwölfte Spieler in der NBA-Geschichte, der mit 41 Jahren oder älter aktiv war. Das Spiel am Sonntag war seine 1.577 in seiner Karriere und liegt nun nur hinter Robert Patish (1.611) bei den meisten Karrierespielen in der NBA-Geschichte. James brach den Rekord für die meisten Saisons, nun in seiner 23. Saison.

Unterdessen sicherte sich das andere Franchise in LA, die Los Angeles Clippers, mit einem 131:90-Sieg gegen die Sacramento Kings ihren fünften Sieg in Folge.