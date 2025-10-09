League of Legends Worlds Anthem wegen Auftritts eines umstrittenen Spielers verschoben

HQ

Jedes Jahr debütiert Riot Games mit einer Hymne für die League of Legends World Championship, in der in der Regel ein großer Künstler zu hören ist und ein Musikvideo enthält, in dem ein Haufen der größten Stars der Wettkampfszene zu sehen ist. In diesem Jahr wird der Song von dem chinesischen Künstler G.E.M. gesungen, und das Video sollte einige der besten Spieler aus jeder teilnehmenden Region zeigen.

Die Pläne für das Video mussten jedoch in letzter Minute geändert werden, da es sich bei der nordamerikanischen Persönlichkeit um Gabriël "Bwipo" Rau von FlyQuest handelte, der kürzlich wegen sexistischer Bemerkungen suspendiert wurde. Dies hat dazu geführt, dass Riot mit dem Video zurück ans Reißbrett gehen musste, um Bwipo aus dem visuellen Teil des Tracks zu entfernen.

In einem Statement von Riot heißt es: "Bwipo war im ursprünglichen Schnitt zu sehen, aber angesichts seiner jüngsten Kommentare haben wir entschieden, dass es nicht richtig wäre, ihn in einem Artikel zu präsentieren, der LoL Esports, Profispieler und Fans repräsentiert. Ihn herauszuschneiden erforderte erhebliche Änderungen in der Endphase der Produktion, und da er der Spieler war, der Amerika repräsentierte, wird diese Region nicht wie ursprünglich beabsichtigt im diesjährigen Video erscheinen. Dies war nicht Teil einer Sanktion oder eines Wettbewerbsurteils, sondern eine Entscheidung darüber, wie wir unseren Sport und unsere Gemeinschaft auf der globalen Bühne repräsentieren."

Wann das Musikvideo nun erscheinen wird, soll am 13. Oktober veröffentlicht werden.