FlyQuest suspendiert Bwipo nach sexistischen Äußerungen

FlyQuest hat dank seiner Setzliste in der LTA Playoffs sein Ticket für League of Legends Worlds 2025 bereits gelöst, aber das Team hat immer noch auf der Jagd nach einer Trophäe und dem entsprechenden Preisgeld beim regionalen Event.

Allerdings muss das Team auf einen seiner Starspieler verzichten, da es Gabriël "Bwipo" Rau aus dem aktiven Kader gestrichen hat, nachdem der belgische Spieler während eines kürzlichen Streams einige eher unappetitliche sexistische Bemerkungen gemacht hatte.

Gemäß FlyQuest: "Kürzlich hat die Bwipo sexistische Kommentare abgegeben, die den Kernwerten von FlyQuest widersprechen. Jeden Tag versuchen wir, den Gaming-Bereich zu verbessern, und dazu gehört auch, jedem, der eine Leidenschaft für den Wettbewerb hat, zu helfen, das höchstmögliche Spielniveau zu erreichen.

"Deshalb sind wir so stolz auf das RED-Programm und unsere Arbeit, vielfältige und unterversorgte Communitys im Gaming-Bereich zu fördern.

"Kommentare, die auch nur eine junge Frau davon abhalten könnten, ihren Traum zu verfolgen, Profispielerin zu werden, schaden der Zukunft des Esports, und das nehmen wir sehr ernst. Während unser erster Impuls darin besteht, aufzuklären, wenn eindeutig ignorante Kommentare wie diese gemacht werden, ist Verantwortlichkeit auch ein zentraler Wert unserer Organisation.

"Infolgedessen werden wir Bwipo für die nächste Serie in den LTA-Playoffs vom Spiel aussetzen und sein Event-Preisgeld für Zwecke spenden, die Frauen im Gaming unterstützen."

Bwipo hat inzwischen geantwortet, wo er folgendes erklärt hat: "Hallo zusammen, ich weiß, ich habe es vermasselt. Meine Kommentare waren ignorant und respektlos gegenüber Frauen, einschließlich derer, die mir nahe stehen.

"Es tut mir leid für diejenigen, die ich verletzt habe. Ich bereue, dass ich meine Plattform genutzt habe, um Hass und Sexismus zu schüren, anstatt Unterstützung zu leisten, und ich werde Schritte unternehmen, um nachzudenken, zuzuhören und es besser zu machen."