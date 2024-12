League of Legends, T1 und Faker nehmen 3 Esports Awards bei den Game Awards 2024 mit nach Hause

HQ

League of Legends festigte seine Dominanz in der E-Sport-Welt, indem es bei den Game Awards 2024 drei wichtige Auszeichnungen gewann.

Der legendäre Lee "Faker" Sang-hyeok wurde zum dritten Mal zum Best Esports Athlete of the Year gekürt und feierte damit seine herausragende Leistung bei den Worlds und seine Aufnahme in die LoL Esports Hall of Fame.

Sein Team, T1, glänzte ebenfalls und nahm die Auszeichnung als Bestes Esports-Team mit nach Hause, nachdem es seinen fünften Worlds-Titel geholt hatte.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sicherte sich League of Legends den Preis für das beste E-Sport-Spiel und setzte sich damit gegen Konkurrenten wie Counter-Strike 2 und VALORANT durch.

Mit diesen Siegen haben Riot Games, T1 und Faker ihre Dominanz in einer unvergesslichen Saison für den Esport gefestigt. Was denkst du? Haben die richtigen Sieger die Krone geholt oder hatten Sie andere Favoriten?