Le Cartel Studio spricht darüber, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Heave Ho 2 ist: "Jetzt haben wir einfach darüber nachgedacht, mit mehr Kontext zu schaffen"

Diesen Sommer ist eines der vielen Spiele, die zweifellos die Aufmerksamkeit von Fans auf der ganzen Welt fesseln werden, der Nachfolger des kooperativen Plattformers Heave Ho. Entwickelt von Le Cartel Studio und veröffentlicht von Devolver Digital wird dieser Fortsetzungstitel neue Gameplay-Elemente einführen und den Fokus von einfachem Plattforming auf komplexere Herausforderungen verlagern, die Teams von Spielern – lokal oder online – meistern müssen.

Da Heave Ho 2 für PC, Switch und Switch 2 im Sommer versprochen wurde, hatten wir während des New Game Plus-Events des London Games Fest die Gelegenheit, mit Le Cartels Mitbegründer und Creative Director, Fred Coispeau, mehr über das Spiel zu erfahren, einschließlich warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für Heave Ho 2 ist.

"Warum ist das der perfekte Zeitpunkt? Ich weiß es nicht. Also haben wir das Spiel, das erste Spiel, vor sieben Jahren veröffentlicht, und nach COVID, als wir viel Feedback zum Spiel bekamen, wollten die Spieler mehr, ein bisschen das usw. Ich denke, wir hatten genug Abstand zum ersten Spiel, um über einen neuen Schritt nachzudenken. Und, weißt du, das erste Spiel drehte sich nur um ein Ziel, nämlich ein Level von Punkt A nach Punkt B zu beenden. Es war nur Plattforming und jetzt haben wir einfach darüber nachgedacht, mit mehr Kontext zu schaffen. Ich meine, zum Beispiel, was wäre, wenn unsere Charaktere in der Küche wären? Was, wenn unsere Charaktere ins All gehen? Was, wenn unser Charakter gefesselt ist? Das gab uns die Gelegenheit, über neue Spielmechaniken nachzudenken, und deshalb dachten wir, es wäre lustig, das zu erschaffen."

Wir haben Coispeau auch gefragt, warum kooperatives Spiel wieder so erfolgreich sind und wie Heave Ho 2 diesen Trend ausnutzt.

"Natürlich gibt es, weißt du, COVID. Ich glaube, das haben wir bei Heave Ho 1 gesehen. Während COVID haben viele Leute gerne Heave Ho gespielt, aber nicht nur Heave Ho, Overcooked und viele andere Spiele, Koop-Spiele. Ich denke auch, dass es immer mehr Familien gibt, die gerne zusammen spielen. Und das ist ein guter Grund, Koop-Spiele zu spielen. Und es gibt auch mehr soziale Aktivitäten, wissen Sie, wir haben uns gesagt, dass Heave Ho ein Generator für soziale Verbindungen ist und ich denke, es ist eine neue Möglichkeit, Zeit mit Freunden zu verbringen. Also ja, Koop, das ist ein großer Erfolg. Natürlich gibt es auch die sozialen Medien. Es ist lustig, Leute die Spiele spielen zu sehen. Also ja, ich denke, das ist der Grund, warum wir es mögen."

Das vollständige Interview mit Coispeau könnt ihr unten sehen, und für mehr von Heave Ho 2 erwartet ihr bald weitere Ankündigungen, da wir noch nichts über das feste Veröffentlichungsdatum des Spiels erfahren.