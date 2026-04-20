Wie man heute die Laureus World Sports Awards 2026 und Nominierungen anschaut

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Die Laureus World Sports Awards, die als 'Sports Oscars' bezeichnet werden, werden heute Abend, am 20. April, in Madrid verliehen. Dies sind eine der renommiertesten Preisverleihungen im Sport, mit sieben Kategorien, die die besten Einzelathleten, Teams, Durchbrüche und Gemeinschaftsprogramme mit positiver sozialer Wirkung feiern.

Im Wahlkampf zum Sportler des Jahres sind Carlos Alcaraz aus Spanien, Ousmane Dembélé aus Frankreich, Mondo Duplantis aus Schweden, Marc Márquez aus Spanien, Tadej Pogaca aus Slowenien und Jannik Sinner aus Italien nominiert.

Bei der Kategorie Sportlerin des Jahres sind die Kandidatinnen Aitana Bonmatí aus Spanien, Melissa Jefferson-Wooden aus den USA, Faith Kipyegon aus Kenia, Katie Ledecky aus den USA, Sydney McLaughlin-Levrone aus den USA und Aryna Sabalenka aus Belarus.

Wie man die Laureus Awards 2026 anschaut

Die Preisverleihung, die im Cibeles-Palast in Madrid (im Rathaus) stattfindet, beginnt um 20:00 Uhr CEST, 19:00 Uhr BST. In den meisten europäischen Ländern wird sie über HBO Max, Eurosport oder Discovery+ ausgestrahlt.



Deutschland: Sky



Frankreich: Bein Frankreich



Italien: Sky Italia



Spanien: RTVE / Teledeporte



Vereinigtes Königreich und Irland: Premier Sports



Laureus World Sports Awards 2026 Nominierungen

Letztes Jahr wurden Mondo Duplantis, Simone Biles und das Herrenteam Real Madrid als Sieger in den Kategorien Athleten und Mannschaften ausgewählt. Hier eine Erinnerung an die Nominierten für die Laureus World Sports Awards im Jahr 2026:

Laureus Weltsportler des Jahres



Carlos Alcaraz (Tennis)



Ousmane Dembélé (Fußball)



Mondo Duplantis (Stabhochsprung)



Marc Márquez (MotoGP)



Tadej Pogacar (Radsport)



Jannik Sinner (Tennis)



Laureus Weltsportlerin des Jahres



Aitana Bonmatí (Fußball)



Melissa Jefferson-Wooden (Leichtathletik)



Faith Kipyegon (Leichtathletik)



Katie Ledecky (Schwimmen)



Sydney McLaughlin-Levrone (Leichtathletik)



Aryna Sabalenka (Tennis)



Laureus Weltteam des Jahres



England Frauen-Fußballmannschaft



Europäische Ryder-Cup-Mannschaft



Indische Frauen-Cricket-Nationalmannschaft



McLaren Formel-1-Team



Oklahoma City Thunder



Paris Saint-Germain



Laureus Weltdurchbruch des Jahres



Désiré Doué (Fußball)



João Fonseca (Tennis)



Shai Gilgeous-Alexander (Basketball)



Luke Littler (Darts)



Lando Norris (Motorsport)



Zidi Yu (Schwimmen)



Laureus World Action Sportsperson of the Year



Yago Dora (Surfen)



Kilian Jornet (Bergsportarten)



Chloe Kim (Snowboarden)



Rayssa Leal (Skateboarding)



Molly Picklum (Surfen)



Laureus Weltsportler des Jahres mit Behinderung



Gabriel Araújo (Schwimmen)



Simone Barlaam (Schwimmen)



David Kratochvíl (Schwimmen)



Catherine Debrunner (Leichtathletik)



Kiara Rodríguez (Leichtathletik)



Kelsey DiClaudio (Para-Eishockey)



Laureus Sport for Good Award



Fútbol Mas (Jugendsport-Wohltätigkeitsorganisation)



MindLeaps (Bildung durch Tanz)



Transformación Social TRASO (Kampfsport + Therapie)



A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inklusiver Sport)



Rugby für das Gute (ADHS-Jugendrugby)



Kings County Tennis League (Tennis-Outreach)



Die Laureus World Sports Awards werden in Madrid verliehen. Wer glaubst du, wird dieses Jahr gewinnen?