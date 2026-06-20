Lara Croft-Schauspielerin Alix Wilton Regan hat sich beim Aufnehmen für den neuen Tomb Raider den Kiefer ausgekugelt

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Alix Wilton Regan übernimmt die Rolle von Lara Croft und stürzt sich mit aller Kraft in die Figur. Neben der Stimme von Lara war Regan auch stark in Performance Capture involviert, so sehr, dass sie sich in einer Kampfszene versehentlich den Kiefer ausgekugelt hat.

"Die größte Herausforderung dabei war, dass ich mich manchmal zurückhalten muss, weil ich mich mit solcher Energie in jede Szene stürze. Ich habe mir neulich tatsächlich selbst ins Gesicht geschlagen", sagte sie zu GamesRadar+. Das fand Stunden nach Beginn einer Aufnahmesession statt, und Regan richtete mehr Schaden an, als sie zunächst gedacht hatte.

"Ich wollte den Schlag quer machen, genau als ich den Haken machen wollte, hakte ich mich buchstäblich in den Kiefer, verrenkte meinen Kiefer, platzte meinen Kiefer heraus... Wie auch immer, es ist in Ordnung. Ich habe das schon mal gemacht, aber alle auf Zoom sagten: 'Scheiße, nein, wir haben Lara getötet.' Also pausierten wir natürlich die Aufnahme für 20 Minuten, während ich meinen Kiefer wieder festklemmte und einen Eisbeutel darauf legte. Es war wirklich ziemlich intensiv."

Regan erinnert sich, mit dem "großen Chef" des Projekts gesprochen zu haben, der fragte, was sie sich angetan habe, und nicht viel dazu sagte. Dennoch ist es unglaublich beeindruckend, sich nicht nur mit einem Schlag das Gesicht zu brechen, sondern es dann sofort zu reparieren und zwanzig Minuten später einfach etwas Eis darauf zu legen. Regan war vielleicht einfach geboren, um Lara Croft zu spielen.