Land Rover präsentiert ultra-limitierten neuen Range Rover Winter Dusk

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Range Rover produziert ein weiteres auffälliges Einzelstück namens Range Rover Sport SV Winter Dusk, eine hochlimitierte Sonderedition, inspiriert von alpinen Landschaften, und es werden nur drei Einheiten gebaut.

Enthüllt bei einer privaten Veranstaltung des Range Rover House in Park City, Utah (über Car and Driver), ist der Winter Dusk so gestaltet, dass er die wechselnden Farben des Berghimmels bei Sonnenuntergang widerspiegelt. Er verfügt über eine maßgeschneiderte Indigo-blaue Satinlackierung, kombiniert mit einem kontrastierenden Narvik-Schwarz-Dach und dunklen Außenakzenten. Helle Nano-Gelb-Details werden am Fahrzeug sparsam verwendet, unter anderem an den Bremssätteln und dezenten Pinstriping.

Der Design-Fokus setzt sich im Inneren fort. Der Innenraum verfügt über passende gelbe Nähte, einzigartige Embleme und hochwertige Materialien durchgehend. Wie andere SV-Modelle verfügt er außerdem über die "Body and Soul"-Sitze des Range Rover, die haptisches Feedback nutzen, damit die Insassen Musik durch Vibrationen physisch spüren können.

Er verwendet denselben 4,4-Liter-Twin-Turbo-V8 wie der Standard-SV und leistet etwa 626 PS. Käufer bekommen auch mehr als nur das Auto. Jede Einheit wird mit einem Set maßgeschneiderter Bomber-Skier, Bindungen und einer passenden Skitasche geliefert. Jedes der drei Exemplare kostet etwa 240.000 US-Dollar, und ein Teil der Erlöse wird an eine Jugendorganisation mit Sitz in Utah gespendet, die sich auf Outdoor-Programme spezialisiert hat.