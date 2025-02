Lamine Yamal wird neuer eFootball Botschafter

HQ

Es ist klar, dass Konami Fans des FC Barcelona sind, denn sie sind zu ihren Mitarbeitern zurückgekehrt, um ihren neuen Botschafter für eFootball zu verpflichten. Aber es ist klar, dass er den Job bekommen hat, weil er ihn verdient hat. Lamine Yamal ist mit 17 Jahren auch der jüngste Spieler, der zum Star des Spiels wurde.

Zu diesem Anlass hat Konami einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich auf seinen jungen Star konzentriert und darauf, was es für ihn bedeutet, das Gesicht eines Spiels zu werden, das ihm so am Herzen liegt. Sie können es sich unten ansehen.

Darüber hinaus können die Spieler mit Yamal (neben Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar Jr.) dem Botschafterteam von eFootball beitreten und mit neuen Spielinhalten feiern, darunter exklusive Spieler mit der neuen Fähigkeit "Acceleration Burst", die eine präzise Geschwindigkeitskontrolle beim Dribbling ermöglicht. Sie lauten wie folgt: