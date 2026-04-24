Lamborghini verbrachte drei Jahre damit, eines ihrer eigenen Autos zu restaurieren

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Während sie die Grenzen für Automobildesign und Leistung verschieben, scheint Lamborghini ihre Wurzeln nicht zu vergessen. Das lässt sich leicht durch ihr Engagement für ihr eigenes Erbe beweisen.

Enthüllt im Anantara Concorso Roma (und über ihre Website hat Lamborghini eine dreijährige Restaurierung eines Miura SV von 1972 vorgestellt.

Die Arbeit wurde von Lamborghinis Polo Storico-Sparte übernommen, der offiziellen Heritage-Abteilung der Marke, die sich darauf spezialisiert hat, klassische Modelle wieder in den werkskorrekten Zustand zurückzuversetzen.

Das Auto kam in einem nicht-originalen Zustand an, was bedeutete, dass das Team historische Aufzeichnungen durchforsten musste, um genau zu überprüfen, wie es ursprünglich hergestellt wurde. Jedes Karosserieelement musste untersucht werden, und die Enthüllung fand vor einer fassungslosen Menge statt, was bestätigte, dass der Miura eines der schönsten Autos aller Zeiten ist.

Natürlich gibt es unten Bilder, an denen man sich erfreuen kann.