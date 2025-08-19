La Divina Commedia in dunklem Trailer gezeigt

Unter den herausragenden Trailern, die während der Gamescom gezeigt wurden, zogen La Divina Commedia sicherlich Aufmerksamkeit auf sich. Düster, atmosphärisch und dramatisch - genau so, wie man es erwarten würde. Die Enthüllung zeigte eine höllische Landschaft, in der der Protagonist einem skelettartigen Biest gegenübersteht, das scheinbar direkt aus Dante Alighieris zeitlosem Werk stammt.

La Divina Commedia baut auf dem Erbe von Dantes Klassiker auf, interpretiert ihn aber in einer destillierten, spielbaren Form neu. Die Spieler erkunden prozedural generierte Gebiete, die jedes Mal, wenn sie sich tiefer in diese höllische Umgebung vorwagen, ein einzigartiges Erlebnis versprechen. Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde und Details rar bleiben, ist der Ton unverkennbar düster - er fühlt sich an wie Dantes Inferno 2.0, nur düsterer, mysteriöser und noch bedrohlicher.

Für diejenigen, die in diesen Albtraum eintauchen möchten, gibt es das Spiel bereits auf der Wunschliste auf Steam. Bis dahin - gebt alle Hoffnung auf, die ihr hier eintretet.