Kuba von landesweitem Stromausfall betroffen, Stromnetz bricht zusammen

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Kuba wurde am Montag in Dunkelheit gestürzt, nachdem das nationale Stromnetz zusammengebrochen war und etwa 10 Millionen Menschen ohne Strom blieben, so der staatliche Betreiber.

Die Behörden erklärten, sie würden weiterhin die Ursache des Ausfalls untersuchen, obwohl erste Hinweise auf Übertragungsprobleme und nicht auf einen größeren Anlagenausfall hindeuteten. Die Teams haben begonnen, den Strom in kleinen, isolierten Netzabschnitten im Rahmen eines schrittweisen Wiederherstellungsprozesses wiederherzustellen.

Der Stromausfall erfolgt vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Energiekrise, die durch Treibstoffknappheit im Zusammenhang steht, die durch US-Druck und das Stoppen wichtiger Öllieferungen aus Venezuela verschärft wird. Häufige Ausfälle haben das tägliche Leben auf der Insel bereits belastet, sodass die Bewohner zunehmend gezwungen sind, sich an längere Zeiträume ohne Strom zu gewöhnen.