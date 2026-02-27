Kuba schwört, "terroristischer Aggression" nach einem tödlichen Angriff von einem in den USA registrierten Boot zu widerstehen

HQ

Kuba hat sich verpflichtet, sich gegen das zu verteidigen, was es als "terroristische und Söldneraggression" bezeichnete, nachdem Grenzbeamte vier Exilanten an Bord eines in Florida registrierten Schnellboots getötet hatten, das angeblich nahe der Nordküste der Insel das Feuer eröffnete. Präsident Miguel Díaz-Canel sagte, das Land werde "mit Entschlossenheit und Entschlossenheit" reagieren, während er betonte, dass Kuba "weder angreift noch bedroht." Sechs weitere Insassen wurden als verletzt gemeldet.

Der Vorfall birgt das Risiko, die Beziehungen zwischen Havanna und Washington weiter zu belasten. US-Außenminister Marco Rubio sagte, die Vereinigten Staaten seien nicht beteiligt und würden noch Fakten sammeln. Die kubanischen Behörden erklärten, die Gruppe, die als in den USA ansässige kubanische Einwohner beschrieben wird, sei bewaffnet und habe beabsichtigt, eine "terroristische Infiltration" durchzuführen...