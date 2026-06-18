Kuba macht seine ersten Schritte in Richtung Kapitalismus

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Die Kommunistische Partei Kubas hat eine Reihe von Reformen genehmigt, die darauf abzielen, die Rolle des Staates zu verringern und die Wirtschaft des Landes für private Investitionen zu öffnen, wie von France 24 und YLE berichtet wird.

Einige der angekündigten Reformen waren eine Wiederholung früherer Vorschläge, wie etwa die Gewährung von größerer Autonomie für staatliche Unternehmen, die etwa 80 % der wirtschaftlichen Aktivität ausmachen.

Die Reformen sind ein Versuch, die Vereinigten Staaten zu besänftigen, die Kuba mit einem Ölembargo unter Druck gesetzt haben, was zu einer Energiekrise sowie Knappheiten bei Lebensmitteln, Medikamenten und Trinkwasser geführt hat.

Die Zeit wird zeigen, ob diese Reformen den US-Präsidenten Donald Trump zufriedenstellen.