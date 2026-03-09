Kroatien wird nach 17 Jahren den Wehrpflichtdienst wieder einführen

HQ

Kroatien wird erstmals seit 17 Jahren wieder den verpflichtenden Militärdienst einführen, wobei nächste Woche 800 Rekruten mit der Grundausbildung beginnen sollen. Das Programm folgt auf Änderungen des Verteidigungsgesetzes des Landes im vergangenen Jahr und spiegelt umfassendere Bemühungen in ganz Europa wider, die Sicherheit angesichts der steigenden Spannungen mit Russland zu stärken.

Das zweimonatige Ausbildungsprogramm der kroatischen Streitkräfte umfasst Überlebensfähigkeiten, Selbstverteidigung, Erste Hilfe und Drohnenoperationen. Wehrpflichtige erhalten eine monatliche Zulage von etwa 1.100 €, eine Gutschrift für ihre Arbeitsunterlagen und bevorzugten Zugang zu öffentlichen Arbeitsplätzen.

Mit der Änderung schließt sich Kroatien neun weiteren NATO-Mitgliedern an, die die Wehrpflicht beibehalten, darunter Finnland, Schweden und Griechenland. Beamte sagen, dass jährlich etwa 4.000 Rekruten im Rahmen des neuen Systems einberufen werden...