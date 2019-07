Krabbeln bald Spinnen durch Apex Legends?

Kürzlich sind gigantische Kreaturen in das Reich von Apex Legends eingedrungen und haben mit dem Start der zweiten Season viele Bereiche im Kings Canyon auf dem Kopf gestellt. Nun scheint es so, als bereite sich Entwickler Respawn auf eine weitere Überraschung vor, die vielleicht mit einem größeren PvE-Fokus einhergeht. Das Gerücht stammt hauptsächlich von einem Dataminer namens That1MiningGuy, der letzte Woche in den Spieldaten Sould-Ordner mit dem Namen "AB_MIST_SPIDERS" gefunden hat.

Die ungewöhnliche Nennung der Spinnen hat Diskussionen hervorgerufen, weil die Krabbler bereite eine Nennung in der erweiterten Lore des Spiels bekommen haben: Der Giftspezialist Caustic verwendet ein Gas aus dem Gift der im Wald lebenden Riesenspinnenart Scarabaeidae Arachnia. Nun wird vermutet, dass Spieler vielleicht bald einer Spinnenplage bevorstehen könnten, da einige Fans davon ausgehen, dass das Thema zum Start der nächsten Season im Oktober deutlich düsterer werden könnte. Skins und Anspielungen auf Lovecraft werden da offenbar erwartet, was zum Halloween-Thema passen würde. Das alles werden wir schon früh genug sehen, bis dahin sind das hier aber nur Vermutungen.