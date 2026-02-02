KPop Demon Hunters schreibt noch mehr Geschichte bei den Grammys

HQ

Obwohl der K-Pop-Hype schon lange existiert, wird es dich vielleicht überraschen, dass es in diesem Genre noch nie einen Grammy-prämierten Song gab. Bis jetzt, denn KPop Demon Hunters beweist erneut, dass nichts unmöglich ist, indem es für seinen Hit Golden einen Preis mit nach Hause nimmt.

Golden wurde von der Fake-Band für den Film Huntr/x aufgeführt und bei den Grammys für den Song of the Year und Best Song for Visual Media nominiert. Laut BBC gewann der Film nur den letztgenannten Preis, schrieb aber dennoch Geschichte durch den Sieg bei der Grammys-Verleihung in Los Angeles.

An anderer Stelle in der K-Pop-Welt war Blackpink-Sängerin Rosé für drei Auszeichnungen nominiert, konnte aber leider selbst keine Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Die großen Gewinner des Abends insgesamt waren neue und alte Künstler, darunter Bad Bunny, Olivia Dean, Kendrick Lamar, und Steven Spielberg machte sich mit einem Gewinn für seine Produktionsarbeit an Music for John Williams einen EGOT.

