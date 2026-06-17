KPop Demon Hunters ' Derpy Tiger und Sussie Bird wurden zu einem Lego Set umgewandelt

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Anfang dieses Jahres haben Netflix und Lego eine neue Zusammenarbeit angekündigt, die dazu führen wird, dass brickified sets auf KPop Demon Hunters basieren. Damals wurde uns gesagt, dass ein Produkt vorgestellt werden würde und mit der Absicht, im Frühjahr 2026 vorbestellbar zu sein (vor weiteren geplanten Sets für 2027 und darüber hinaus), aber offenbar war das Set noch nicht rechtzeitig fertig, da wir nun gerade ein Lego Derpy Tiger und Sussie Bird Set kennengelernt haben.

Dieses Set ist für das Alter von neun Jahren und älter konzipiert und umfasst 825 Stück. Er wird beim Start am 1. August für £59,99 verkauft werden und umfasst Maße von 21 cm Höhe, 15 cm Länge und 15 cm Breite.

Es handelt sich um ein Modell der berühmten Dämonenkatze und des Vogels aus dem Animationsfilm, wobei der Vogel ein abnehmbares Modell ist, das auf dem Kopf des Tigers sitzt, während das Set auch eine kleine Pflanze im Topf enthält. Es ist nicht als statisches Modell konzipiert und bietet verschiedene Gesichtsausdrücke, verschiedene Posen, Accessoires und verstellbare Funktionen, wobei Lego anmerkt, dass die Hauptaufgabe darin bestand, Derpy Tiger so ausdrucksstark wirken zu lassen wie im Film.

Wes Talbott, Senior Design-Meister bei Lego, erklärt: "Die Augen sind ein so großer Teil des Charakters. Es geht nicht nur um die Form, sondern auch darum, wie sie auf Derpys Gesicht sitzen. Schon kleine Designänderungen an den Augen machten einen großen Unterschied darin, wie der gesamte Charakter rüberkommt. Es brauchte viel Tests, um sowohl die Form als auch den Winkel richtig hinzubekommen."

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Sie können sich das Set unten ansehen, es ist jetzt vorbestellbar.