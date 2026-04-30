König Karl III. geht viral, weil er Trump und bedeutungsvolle Geschenke während des Washington-Besuchs aufzieht

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Der Besuch von König Karl III. in Amerika brachte Begegnungen mit den Trumps, Reden vor dem Kongress, einen von Zohran Mamdani ausgerichteten Besuch in New York und endlose Diskussionen über die mögliche Wiederherstellung der besonderen Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Donald Trump mag zwar immer noch über Sir Keir Starmers mangelnde Hilfe im Iran-Krieg verärgert sein, aber es scheint, als hätte der König enorme Anstrengungen unternommen, um die Lage zu glätten.

Aus diesem Besuch sind viele virale Momente entstanden. Von den revolutionären Soldaten, die darauf warteten, König Charles und Königin Camilla zu begrüßen, bis hin zu einigen spielerischen Neckereien über die Geschichte der Vereinigten Staaten und der bewegten Geschichte des Vereinigten Königreichs von König Charles. Die meisten dieser Momente haben ihren Weg ins Internet gefunden, aber es scheint, als sei der Konsens, dass der britische König sich in fremdem Gebiet behauptet hat und Trump daran erinnerte, dass es genauso wichtig ist, Freunde zu behalten wie Feinde zu besiegen.





König Karl III. machte Witze darüber, dass, wenn Großbritannien nicht vor Jahrhunderten existiert hätte, heute alle Amerikaner Französisch sprechen würden – ein Kommentar, der die Aufmerksamkeit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf sich zog. Er sagte außerdem, dass der Ostflügel des Weißen Hauses sehr an den Buckingham Palace erinnere. Trotz all der Witze bewahrte König Karl III. ein großes Maß an Anstand, schenkte Trump eine originale Glocke vom Schiff HMS Trump aus dem Zweiten Weltkrieg und sagte, wenn er jemals seine britischen Verbündeten brauche, müsse er ihnen einfach einen Ring geben.

"Mit einem Präsidenten, der für seine Unberechenbarkeit bekannt ist und frisch aus einem Attentatsversuch zurückkehrt, gelang es dem König, einem lächelnden Präsidenten subtilen Schlag um Schlag zu versetzen, die Ukraine, die NATO, den Klimawandel, die Royal Navy und die Grenzen der präsidialen Autorität zu verteidigen", sagte der Historiker und Biograf Sir Anthony Seldon im Gespräch mit der BBC über den königlichen Besuch.