König Karl III. erwartete, in seiner Ansprache an den Kongress die Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA zu glätten

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Da die besondere Beziehung zwischen Großbritannien und den USA aufgrund von Spannungen aufgrund des Wunsches der Vereinigten Staaten, dass das Vereinigte Königreich stärker in den Iran-Krieg eingebunden wird, gefährdet scheint, will König Karl III. den Diplomaten spielen und die Beziehungen zum Weißen Haus glätten. Sein offizieller Besuch – der erste seiner Art seit dem Besuch von Königin Elisabeth II. in Amerika im Jahr 2007 – begann gestern, und später wird erwartet, dass er eine offizielle Ansprache vor dem US-Kongress hält.

Laut BBC wird erwartet, dass König Charles sagt, dass "unsere beiden Länder immer wieder Wege gefunden haben, zusammenzukommen." Er wird außerdem voraussichtlich sein Mitgefühl für Präsident Trump nach dem Angriff beim Correspondents' Dinner am Wochenende ausdrücken.

Die Rede von König Karl wurde auf Anraten der Regierung verfasst und sollte etwa 20 Minuten dauern. Es ist nur ein Teil des gesamten offiziellen Besuchs, der voraussichtlich dazu beiträgt, das Vereinigte Königreich und die USA wieder zu vereinen, da Präsident Trump die britische Königsfamilie schätzt.

Später in der Woche werden Charles und Königin Camilla New York besuchen, bevor sie sich von den Trumps in Virginia verabschieden, wo König Charles anschließend in einen Nationalpark reisen und von einem Naturschutzprojekt hören wird. Anschließend wird König Charles Bermuda besuchen, während er seine ersten königlichen Besuche auf britisches Überseegebiet unternimmt.