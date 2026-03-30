Konami erhöht das Grundgehalt seiner Mitarbeiter zum fünften Mal in Folge

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Konami erlebt in letzter Zeit ein Comeback und kehrt mit großem Erfolg in die Videospielwelt zurück, indem es eine Sammlung herausragender Titel liefert, darunter Remakes einiger seiner größten und renommiertesten Projekte. Diese Initiative ist eindeutig nur der Anfang von Konamis Plänen, und wir sagen das, während das japanische Unternehmen weiterhin investiert und sein Engagement für den Spielesektor zeigt, indem es Mitarbeiter belohnt und eine verbesserte Basis für potenzielle Mitarbeiter schafft.

Laut VGC wurde berichtet, dass Konami das Grundgehalt seiner Mitarbeiter zum fünften Mal in Folge erhöht hat, wodurch das monatliche Einkommen um ¥5.000 pro Monat (etwa ¥300 pro Jahr) gestiegen ist. Auch das ist nur das Grundgehalt für den Einstieg.

Hinzu kommt, dass das Einstiegsgehalt für jeden Universitätsabsolventen, der zu Konami kommt, deutlich verbessert wurde, von ¥240.000 im Monat auf ¥310.000 im Monat, was einer Steigerung von knapp 30 % entspricht.

Konami hat zu dieser Entscheidung gesprochen und hinzugefügt: "Dies wird es uns ermöglichen, wettbewerbsfähige Vergütungen für neue Mitarbeiter anzubieten und ein Umfeld zu schaffen, in dem talentierte Mitarbeiter mit einem Gefühl der Zufriedenheit in ihrer Arbeit gedeihen können."

Da Konami einige große Projekte für 2026 geplant hat, darunter Darwins Paradox später diese Woche sowie Silent Hill: Townfall und Castlevania: Belmont's Curse, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass ein sechstes Jahr mit höherem Gehalt ebenfalls bevorsteht.