Kommt Kingdom of the Planet of the Apes nächsten Monat zu Disney+?

Es wurde bekannt gegeben, dass 20th Century Studios ' Kingdom of the Planet of the Apes bereits am 2. August auf dem amerikanischen Streaming-Dienst Hulu debütieren wird. Während dies für britische und europäische Leser wie eine irrelevante Information erscheinen mag, ist es wahrscheinlich ein sehr klarer Hinweis darauf, dass ein Disney+-Debütdatum für den Film ebenfalls vor der Tür steht.

Kingdom of the Planet of the Apes kann ab dem 21. August digital ausgeliehen werden (mit Optionen zum vollständigen Kauf des Films, die ab sofort verfügbar sind). Da Disney 20th Century Studios besitzt, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass ähnlich wie The Marvels (Disney+-Datum vom 7. Februar und Verleihdatum vom 13. Februar) und anderen großen Disney-Filmen in letzter Zeit Kingdom of the Planet of the Apes kurz vor der Verfügbarkeit als leihbarer Streifen auf Disney+ erscheinen wird.

Mit weniger als einem Monat bis zu diesem Datum und mit dem Hulu-Datum am 2. August (und da Disney+ und Hulu heutzutage so gut wie untrennbar miteinander verbunden sind), scheint es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Kingdom of the Planet of the Apes Anfang August auf einem Crashkurs für Disney+ ist, vielleicht höchstens eine Woche vor dem Ausleihdatum und am 14. August. Zweifellos wird in den nächsten Tagen eine Ankündigung zu diesem Thema kommen.