Kolumbiens neuer Präsident wird durch eine messerscharfe Wahl bestimmt

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Abelardo de la Espriella wird offiziell der neue Präsident Kolumbiens werden. Der selbsternannte Außenseiter und Millionär ist ein überzeugter Fan von US-Präsident Donald Trump und schaffte es, in einer messermesserknappen Wahl gegen den linken Senator Iván Cepeda einen Sieg zu erringen.

Cepedas Anhänger ziehen laut The Guardian misstrauische Augenbrauen bei Espriellas Sieg. Mit fast 100 % ausgezählten Stimmen war das Rennen unglaublich knapp. Espriella erhielt 49,66 % der Stimmen, und Cepeda erhielt 48,7 % der Stimmen im Land. Obwohl dieses Ergebnis tatsächlich knapper war als einige Umfragen vorhergesagt hatten, wird es als Beweis für rechtsextreme Einflussnahme bei den Wahlen in Südamerika gesehen, nach den Siegen von Nasry Asfura in Honduras und José Antonio Kast in Chile.

Der neue Präsident soll am 7. August sein Amt antreten, wo er erklärt hat, dass er sich um alle Kolumbianer kümmern wird, egal ob sie für ihn gestimmt haben oder nicht. In seiner Siegesrede sagte er außerdem, er werde die Linke "ausweiden". Außerdem hat er versprochen, Kriminelle auszurotten, zehn Mega-Gefängnisse gebaut und gesagt, er werde sie "wie Ratten und Kakerlaken" töten.