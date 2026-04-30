Kolumbien plant, die von Pablo Escobar eingeführten Flusspferde auszutöten

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Pablo Escobar war für viele verschiedene Dinge bekannt, aber vielleicht war eine der obskursten Situationen, in die der kolumbianische Drogenboss verwickelt war, die Einführung von Nilpferden in sein Heimatland. Während seiner Zeit als wichtiger Drogen-Dreh- und Angelpunkt brachte Escobar Nilpferde ins südamerikanische Land, wo die Tiere auch nach seiner Inhaftierung und seinem Tod weiterhin in der Region gedeihen und sich ausbreiten.

Die Nilpferde sind ziemlich beliebt und bekannt geworden, sind aber auch etwas lästig und gelten als invasive Art, die die Umwelt beeinträchtigt. Zu diesem Zweck arbeitet die kolumbianische Regierung daran, die Nilpferde zu bekämpfen, wobei die jüngste Entscheidung offenbar darin besteht, die Kreaturen zu töten und einzuschläfern, um sie endgültig zu beseitigen, so Sky News.

Diese Entscheidung wurde jedoch von Tierschützern und weiteren Menschen kritisiert, viele betrachten die Tötung einfach als "Mord". Der Haken ist, dass diese Methode die bestmögliche Lösung zu sein scheint, da die Umsiedlung der Tiere laut Regierung einfach zu kostspielig und herausfordernd wäre.

Die Nilpferde leben seit den 1980er Jahren in Kolumbien, als Escobar sie einführte, wobei Senator Andrea Padilla die Tiere als das "Vermächtnis, das uns von einem Drogenhändler hinterlassen wurde" beschreibt.