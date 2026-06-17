Koenigsegg stellt erneut neuen Geschwindigkeitsrekord für Serienfahrzeuge auf

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Es sind erst ein paar Monate vergangen, seit der schwedische Hypercar-Hersteller Koenigsegg mit ihrem absolut verrückten Jesko Absolut-Rekord von 0-400 km/h von Rimac zurückerobert hat.

Und jetzt haben sie es wieder geschafft. Laut Top Gear haben sie ihre eigenen Rekorde durch zwei Benchmarks gebrochen; die schnellste Viertelmeile und die schnellste stehende halbe Meile (die offiziellen Maße sind hier offenbar britische Meilen).

Testfahrer Markus Lundh steuerte den Jesko Absolut mit einer Viertelmeile von 8,54 Sekunden und überquerte die Ziellinie mit 305 Kilometern pro Stunde. Das Auto fuhr dann auf erstaunliche 373 Kilometer pro Stunde auf der stehenden halben Meile und beendete die Strecke in nur 12,76 Sekunden.

Der Jesko Absolut wurde speziell für Geradeliniengeschwindigkeit entwickelt, daher überrascht das nicht. Vielleicht wird Rimac versuchen, es zu besiegen?