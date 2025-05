Knee gewinnt das Evo Japan Tekken 8 Turnier

HQ

Am vergangenen Wochenende fanden einige der größten Kampfturniere in der Geschichte Japans im Rahmen von Evo Japan statt. Gestern haben wir euch alles über das Mega-Event Street Fighter 6 erzählt, und heute konzentrieren wir uns stattdessen auf Tekken 8, das auch ein großes Turnier beinhaltete, wenn auch zugegebenermaßen keines, das auch nur annähernd an die satten 6.600+ Anmeldungen heranreichte, die das SF6-Event aufwies.

Bei dem Tekken 8 -Turnier meldeten sich knapp 1.000 Personen an, um einen Teil des Preispools von ca. 19.000 $ zu ergattern. Nach einer zermürbenden Serie, die viele an ihre Grenzen brachte, kam es zum großen Finale, bei dem Bae "Knee" Jae-Min von DRX gegen Han "Mulgold" Jae-gyun von Freecs antrat, wobei ersterer das Spiel mit 3:2 gewann.

Knee s Können mit Bryan erwies sich als viel für Mulgolds Claudio und Feng, obwohl Mulgold mit einer 2:0-Führung in die Serie startete. Selbst wenn Knee der endgültige Sieger wäre, können wir davon ausgehen, dass wir beide Spieler und den Dritt- und Viertplatzierten Park "Mangja" Geon-ho und "PINYA" beim Tekken 8 Esports World Cup -Event, das diesen Sommer stattfindet, in Aktion sehen werden.