MenaRD krönt Evo Japan Street Fighter 6 Champion

Am Wochenende wurden die Fans von Kampfspielen mit tonnenweise aufregender Action verwöhnt, als Evo Japan passierte und endete. Eines der größten Events mit Turnieren, die sich über mehrere große Spiele und Franchises erstrecken, war die Street Fighter 6 Meisterschaft, an der über 6.600 Spieler teilnahmen, aber nur einer den Großteil des Preispools von ca. 24.000 $ erhielt.

Nach einem harten und harten Finale kehrt Saul Leonardo "MenaRD" Mena auf den Berggipfel zurück, nachdem er "Ryukicki" im großen Finale besiegt hat. MenaRDs Mischung aus Blanka, M. Bison und Zangief erwies sich als zu große Herausforderung für Ryukichis Ken, und so gewann MenaRD das Spiel mit 3:1.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass MenaRD in der Capcom Cup 12 antreten wird, wenn dies im März 2026 geschieht, sowie in der Esports World Cup in diesem Sommer.