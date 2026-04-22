Klimakrisen stellen laut neuem Bericht eine zunehmende Bedrohung für die Demokratie dar

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Es scheint, dass nicht nur die Häuser und Lebensgrundlagen der Menschen durch drohende Klimakrisen bedroht sind, denn Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbrände werden offenbar zunehmend für Bedrohungen der Demokratie verantwortlich. Wahlen werden in manchen Gegenden genauso sehr von extremen Wetterbedingungen geprägt wie von politischen Kräften.

Ein neuer Bericht, der von The Guardian erfasst wurde, behauptet, dass in den letzten zwanzig Jahren mindestens 94 Wahlen und Referenden in 52 Ländern von klimabedingten Ursachen betroffen waren. Der Druck ist am stärksten auf bereits fragile demokratische Systeme, insbesondere auf die in Afrika und Asien. Allein im Jahr 2024 haben klimabedingte Vorfälle 23 Wahlen in 18 Ländern wie Brasilien, Senegal und Herzegowina gestört.

Sarah Birch, Professorin für Politik am King's College London und Mitautorin des Berichts, sagte, Wahlen sollten um vorhersehbare Klimaereignisse herumgeleitet werden. "Wahlen sollten abgehalten werden, wenn Katastrophen am wenigsten wahrscheinlich sind. In einigen Fällen müssen die Wahlverwaltungsorgane auch Änderungen an den Wahlzeitplänen in Betracht ziehen, um die Wahrscheinlichkeit von Störungen durch kurzlebige Katastrophen zu verringern", sagte sie.

Birch erwähnte außerdem, dass die USA weiterhin planen, im November Wahlen abzuhalten, was ihre Hurrikansaison ist. Um die Auswirkungen potenzieller Katastrophen abzumildern, empfiehlt der Bericht, dass politische Büros eng mit Meteorologen zusammenarbeiten, um festzustellen, wann Klimakrisen auftreten könnten.