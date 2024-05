Kingdom of the Planet of the Apes erzielt ein 129-Millionen-Dollar-Debüt an den weltweiten Kinokassen

HQ

Kingdom of the Planet of the Apes hat einen Monsterstart an den weltweiten Kinokassen hingelegt und an seinem Debütwochenende 129 Millionen US-Dollar eingespielt.

Der neueste Film der langjährigen Serie führte die Charts in den USA mit 56,5 Millionen US-Dollar an. In Übersee waren die größten Gebiete des Films China (11,4 Millionen US-Dollar), Mexiko (6,4 Millionen US-Dollar) und das Vereinigte Königreich (4,8 Millionen US-Dollar). Weitere bemerkenswerte Gebiete sind Korea (3,2 Millionen US-Dollar), Australien (2,7 Millionen US-Dollar), Brasilien (2,6 Millionen US-Dollar), Deutschland (2,2 Millionen US-Dollar) und Spanien (2,2 Millionen US-Dollar).

Dies ist ein solider Auftakt für den Film, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Produktionsbudget mit 160 Millionen Dollar nicht allzu viel höher ist.

