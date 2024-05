Kingdom of the Planet of the Apes erobert die US-Kinokassen mit einem Eröffnungstag von 22 Millionen US-Dollar

HQ

Mit bisher nur drei Filmen, die über 500 Millionen Dollar eingespielt haben (Kung Fu Panda 4, Godzilla x Kong: The New Empire und Dune: Part Two), gab es im Jahr 2024 so gut wie keine großen Blockbuster-Smash-Hits. Die Dinge könnten sich jedoch bald ändern, da Kingdom of the Planet of the Apes einen ziemlich verrückten Start an den US-Kinokassen hatte.

Der neueste Teil des Franchise spielte am Eröffnungstag 22,2 Millionen US-Dollar in 4.075 Kinos ein, darunter 6,6 Millionen US-Dollar in der Vorpremiere am Donnerstagabend. Es wird geschätzt, dass er an seinem Debütwochenende 52 bis 26 Millionen US-Dollar einspielen wird, was laut Variety auf dem Niveau der letzten drei Einträge liegt.

Kritisch gesehen sieht es auch ziemlich gut aus für den Blockbuster. Auf IMDb hat es eine Bewertung von 7,4/10 und auf Rotten Tomatoes hat es eine Bewertung von 80%.