Kingdom Come: Deliverance Shadowdrops neue native PS5- und Xbox Series X/S-Editionen

Genau acht Jahre nach dem offiziellen Launch Kingdom Come: Deliverance hat das Spiel nun eine aufgerüstete Edition für die aktuellen Konsolen. Wenn du darauf gewartet hast, Henrys epische Reise durch das mittelalterliche Böhmen zu beginnen, bis das Spiel ein grafisches Upgrade bekommen hat, ist jetzt deine Chance, denn Warhorse Studios hat die Next-Gen Edition von Kingdom Come: Deliverance im Schatten veröffentlicht.

Dieses Upgrade ist kein Remake oder Remaster. Hier gibt es keine veränderten Spielmechaniken, stattdessen bekommt man ein optisches Upgrade, das das Spiel auf das Niveau bringt, das man von einem PC auf Ultra erwarten würde. 60fps bei 4K-Auflösung, verbesserte Beleuchtung, Schatten und Texturen; Alles ist da und lässt es sich so anfühlen, als wären die Zeiträume zwischen dem ersten Spiel und der Fortsetzung nicht sieben Jahre, sondern höchstens zwei oder drei.

Wenn du bereits die PS4- oder Xbox One-Versionen von Kingdom Come: Deliverance besitzt, kannst du kostenlos auf die Next-Gen Edition upgraden. Andernfalls kannst du die Standard- oder Royal Edition des Spiels kaufen, um deine Abenteuer im Heiligen Römischen Reich zu starten, den Kampf gegen die Kumanen zu führen und sogar einem kleinen Teil von Sigismunds Armee zu zeigen, wofür sie es ist.