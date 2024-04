Kingdom Come: Deliverance II sieht im Ankündigungstrailer umwerfend aus

Wie es letzte Woche ziemlich bestätigt wurde, als Entwickler Warhorse Studios seine Absicht enthüllte, heute ein neues Spiel anzukündigen, haben wir gerade einen ersten Blick auf Kingdom Come: Deliverance II geworfen.

Die mittelalterliche Fortsetzung wird dieses Jahr nicht nur für PC, sondern auch für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, und während ihr in unserer speziellen Vorschau noch viel, viel mehr über das Spiel erfahren könnt, findet ihr auch den Ankündigungstrailer für das Spiel unten.

Es gibt einen wirklich komplexen und umfassenden Einblick in eine wirklich beeindruckende Welt, die viel reichhaltiger, gefährlicher und actionreicher aussieht als die, in die wir uns während des Originalspiels verliebt haben. Teilen Sie uns Ihre Meinung zu Kingdom Come: Deliverance II in den Kommentaren mit.