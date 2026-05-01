Kingdom Come: Deliverance II Entwickler bestätigen neues Rollenspiel, sagen nicht, ob es KCD III oder das angebliche Herr der Ringe-Projekt ist

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Wenn Warhorse Studios vor nur ein paar Monaten bestätigt hätte, dass es an einem weiteren RPG arbeitet, würden wir alle einfach annehmen, dass es Kingdom Come: Deliverance III ist. Allerdings deuten aktuelle Gerüchte darauf hin, dass der Entwickler auch an einem Herr der Ringe-RPG arbeitet, und nun könnte es sein, dass Warhorse Böhmen gegen Mittelerde tauscht.

Auf Reddit veranstaltete das Team hinter Kingdom Come: Deliverance und dessen Fortsetzung ein AMA. Dort wurden sie natürlich nach der Zukunft gefragt, und Warhorses Content Director Ondřej Bittner sagte, dass sie zwar nicht offenlegen können, woran sie arbeiten. Etwas ist unterwegs.

"Wir arbeiten fleißig an... etwas. Natürlich können wir keine Details preisgeben, aber ich kann sagen, dass es ein riesiges immersives RPG ist", sagte er.

Community-Manager Tom Grey reagierte direkt auf die Gerüchte, gab aber kein Ja oder Nein dazu, ob wir ein Herr der Ringe-RPG bekommen. Es sieht so aus, als würden wir die vollständigen Bestätigungen für zukünftige Projekte erst erhalten, wenn sie vollständig startbereit sind. Es erscheint zweifelhaft, dass Warhorse an einem Herr der Ringe-RPG arbeitet, während es Kingdom Come: Deliverance III macht, da das Studio nicht das größte ist und selbst mit über 100 Mitarbeitern ein Spiel von der Größe von Kingdom Come: Deliverance oder dessen Fortsetzung alle verfügbaren Arbeitskräfte benötigt.