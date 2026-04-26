Kingdom Come: Deliverance Entwickler nutzen den Verkauf von Spielen, um ein echtes Schloss zu retten

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Kingdom Come: Deliverance ist ein Spiel, das auf historische Genauigkeit stolz ist. Unser Protagonist ist keine reale Person, aber alle Orte, die er erkundet, waren es. Einige sind in besserem Zustand als andere, und einer der ersten Orte, die wir unser Zuhause nennen können, ist in KCD jetzt in Hilfe.

Wie auf Warhorses Twitter/X-Account enthüllt wurde, befindet sich das Schloss Pirkštejn derzeit restaurierungsbedürftig und befindet sich im Wiederaufbau. Ohne Wartung könnte diese historische Stätte verfallen, weshalb der Bauträger alles tut, um zu helfen. Während des Steam Medieval Fest verspricht sie, für jedes verkaufte Exemplar von Kingdom Come: Deliverance an die Restaurierungsarbeiten des Schlosses 1 Dollar zu spenden.

Weitere Informationen zum Wiederaufbau der Burg Pirkštejn finden Sie auf der offiziellen Website hier. Der Wiederaufbau benötigt noch rund 2,5 Millionen CZK (entspricht etwa 102.000 Euro), um abgeschlossen zu sein, und auch direkte Spenden sind willkommen.

Der Steam Medieval Sale endet am 27. April, also handeln Sie schnell, wenn Sie eine Kopie von Kingdom Come: Deliverance kaufen möchten. Es sieht nicht so aus, als würden DLC-Verkäufe oder verkaufte Exemplare der Fortsetzung für die Restaurierung verwendet werden.