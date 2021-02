King of Seas auf Mai verlegt

You're watching Werben

Piraten-Anwärter*innen, die im Februar mit dem Action-RPG King of Seas loslegen wollten, müssen sich nach aktuellem Stand noch bis Mai gedulden. Laut einer aktuellen Pressemeldung soll King of Seas in diesem Zeitfenster für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Gleichzeitig vermeldet Entwickler 3DClouds einen Deal mit Publisher Team 17. Diese Partnerschaft soll zusätzlichen Feinschliff gewährleisten und diverse Lokalisierungen ermöglichen - unter anderem auch eine deutsche.