King of Seas entert PCs und Konsolen im Februar

Der 18. Februar ist der Erscheinungstag von King of Seas, verrät 3DClouds in einer Pressemitteilung. Das Piratenabenteuer wirft Spieler auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und Playstation 4 für 25 Euro ins zufallsgenerierte Salzwasser. Obwohl die Spielwelt bei jedem Versuch neu gestaltet wird, sollen sich die Nutzer auf eine spannende Rachegeschichte gefasst machen, meint unser Testspieler Ben aus England. Ob und welche Änderungen Early-Access-Spieler zum Launch erwarten können, konnten wir bislang leider nicht in Erfahrung bringen.