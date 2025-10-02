Noch vor einem Jahrzehnt war die Idee, Spiele zu spielen, bei denen es darum geht, Kosmetika zu sammeln und eine Sammlung von Optionen aufzubauen, so gut wie unvorstellbar. Sicher, es gab Optionen, um Tarnungen in Shootern und so weiter freizuschalten, lustige Möglichkeiten, das Erlebnis aufzupeppen, aber das eigentliche Gameplay war damals die Hauptzutat. Dann kam Fortnite und die Dinge veränderten sich enorm, bis zu dem Punkt, an dem wir in einer kosmetischen Welt leben. Ich erwähne das, weil King of Meat zwar ein Spiel ist, bei dem es im Wesentlichen darum geht, Hindernisparcours zu absolvieren, aber es ist auch ein Spiel, das von seinem Fortschritt und seinem kosmetischen Einfluss lebt und stirbt.

In früheren Vorschauen von King of Meat habe ich erwähnt, dass es sich um eine Art Weiterentwicklung von Little Big Planet und den benutzergenerierten Inhalten (UGC)-Systemen handelt, die Media Molecule für diese geliebte Serie entwickelt haben. Es ist eine gute Sache, im Hinterkopf zu behalten, denn Entwickler Glowmade, der Schöpfer von King of Meat, setzt sich aus verschiedenen Media Molecule -Veteranen zusammen, so dass man sagen könnte, dass es sich um ein Studio handelt, das über viel Erfahrung mit UGC-Projekten verfügt.

Wie auch immer, stellen Sie sich jetzt eine Welt mit LBP-inspirierten UGC-Funktionen vor, nur dass sie in einer gewalttätigen, fantasievollen, Takeshi's Castle -ähnlichen Spielshow spielt. Auf dem Papier ist es eine verwirrende Ansammlung von Zutaten, die hier in einen Hexenkessel geworfen wurden, aber in der Praxis macht es in Bezug auf das Gameplay und die Prämisse Sinn.

Du spielst einen namenlosen Anwärter, der seinen Ruhm steigern muss, indem er in Entwickler- oder Community-Levels in der King of Meat -Welt springt, in der das Meistern der Levels und das Sammeln der besten Punktzahl gleichzeitig zu den Belohnungen beitragen, die du erhältst. Und diese Belohnungen gibt es in Form von Trophäen, die verwendet werden, um anspruchsvollere "Ligen" freizuschalten (im Wesentlichen Divisionen, in denen schwerere Levels verfügbar sind) und in Form von eher typischen Herausforderungen - sei es das Besiegen von Feinden, das Wiederbeleben von Verbündeten, das Abschließen von Levels - alles, um Währung zu verdienen, die für Kosmetika sehr breiter Natur ausgegeben werden kann.

Werbung:

King of Meat ist kein Spiel mit einem wirklich zentralen erzählerischen Fokus, es gibt so gut wie keine Geschichte, die es wert ist, beachtet zu werden, und das Gameplay existiert nur in diesen handgefertigten "Dungeons" und in einem Hub-Bereich, in dem man mit anderen Spielern kommunizieren und Gegenstände von den Händlern kaufen kann. Es ist ein ungeheuerliches Beispiel dafür, wohin sich Live-Service-Spiele entwickelt haben, da es sich um ein Projekt handelt, bei dem man sich hauptsächlich von dem Gefühl leiten lassen muss, neue Kosmetika zu erwerben, um irgendeine Form von sinnvollem Fortschritt zu enthüllen. Es sei denn, man hat die Reife, sich einfach im Gameplay zu sonnen und die Dungeons und die UGC-Mechaniken zu schätzen, die Glowmade präsentiert hat.

Und hier möchte ich darauf hinweisen, dass ihr wahrscheinlich spüren könnt, dass ich mit der Gesamtidee von King of Meat nicht ganz einverstanden bin, aber das Leveldesign und die Dungeons, die angeboten werden, tatsächlich sehr gut zusammengestellt sind. Wir sprechen von Levels, die in 10-30 Minuten abgeschlossen werden können, abhängig von ihrer Komplexität und wie viel du erkunden möchtest, und die mit einem tiefen Logiksystem entwickelt wurden, das es ihnen ermöglicht, viele zusätzliche Geheimnisse zu verbergen. Wenn LBP ein Vorläufer für UGC-Systeme war, ist King of Meat eine klare Weiterentwicklung. Erwarte jedoch nichts in der Art von Dreams, denn dieses UGC-System ist für den Bau von Dungeons gemacht und nicht, um deine wildesten Träume zum Leben zu erwecken. Nichtsdestotrotz ist das System, das Glowmade zusammengestellt hat, anfangs einfach einzutauchen und schwer zu meistern, was letztendlich eine wunderbare Möglichkeit für die Community bietet, sich auszutoben und dieses Spiel im Laufe der Zeit weiter zu erweitern und wachsen zu lassen.

Werbung:

Aber das ist der Clou und der Make-or-Break-Faktor mit King of Meat. Wird die Community auf lange Sicht bleiben wollen? An dieser Stelle bin ich mir unsicher, weil das Kern-Gameplay funktioniert - im kooperativen Modus sogar noch besser - aber ich bin nicht ganz so überzeugt, dass es die Spieler dazu bringen wird, immer wieder zurückzukommen. Es hat nicht den kompetitiven Antrieb, 99 andere Spieler in deiner Lobby auf die gleiche Weise schlagen zu wollen, wie es ein kosmetisches Battle Royale tut, noch die intensive Natur eines Arena-Shooters mit albernen Kosmetika, die es wert sind, gejagt zu werden. Es ist größtenteils ein kooperativer Plattformer mit eher rudimentären Rätsellösungs- und Kampfmechaniken, und für mich ist das Gameplay nicht stark genug, um mich zu ermutigen, Kampfpässe und Herausforderungen zu absolvieren, um Währungen zu verdienen und Skins und Emotes und Banner und so weiter zu kaufen...

Glowmade hat dafür gesorgt, dass es viele Optionen in Bezug auf verwendbare Waffen, Feinde, die es zu überwinden gilt, und zusätzliche Mechaniken, die es zu meistern gilt, in Form der Glory Moves -Fähigkeiten gibt. Außerdem ist die künstlerische Ausrichtung schön und farbenfroh, die Art und Weise, wie animierte Videos in Form von Fernsehausschnitten als Tutorials verwendet werden und das Gameplay auflockern, ist fantastisch, das HUD, das wie ein Broadcast-Overlay aussieht, ist ein großartiges Konzept, und der Humor ist eine Freude und sehr markengerecht für das in Guildford ansässige Studio. Aber reicht das alles aus, um Sie dazu zu bringen, immer wieder zu King of Meat zurückzukehren? Ich bin nicht überzeugt.

Es scheint eine seltsame Sache zu sein, aber ich stelle die Idee in Frage, etwas mehr als 20 Pfund für dieses Spiel zu verlangen, nicht weil es zu teuer für das ist, was Sie bekommen, sondern wegen der Tatsache, dass eine Eintrittsgebühr die Anzahl der Spieler begrenzt, die es ausprobieren werden, verglichen mit einem Debüt als "Free-to-Play"-Projekt. Und weil die Fortschrittsstruktur von King of Meat nach der Art von Struktur schreit, die wir sowieso in Free-to-Play-Spielen sehen.

Es ist einfach etwas falsch an der Art und Weise, wie King of Meat zusammengestellt ist, und obwohl ich nicht leugnen werde, dass das Gameplay seine Momente hat und dass Glowmade hier eine Vision hat, die funktionieren und zu viel Spaß für Spieler auf der ganzen Welt führen könnte, kann ich auch das Gefühl nicht loswerden, dass King of Meat Schwierigkeiten haben wird, die Aufmerksamkeit der Spieler auf lange Sicht zu halten. Ich hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde, aber nach den Stunden, die ich für diese Rezension aufgewendet habe, bin ich nicht gerade heiß darauf, für mehr zurückzukehren...