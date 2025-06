King of Meat Vorschau: Impressionen zu Glowmade's chaotischem Koop-Spiel 10 Monate später

Vor fast einem Jahr hatte ich die Gelegenheit, King of Meat auszuprobieren, einen brandneuen Multiplayer-3D-Plattformer, der im Grunde die Frage stellt, was passieren würde, wenn man Little Big Planet mit Total Wipeout kombinieren würde. Diese ursprüngliche Vorschau basierte auf einer Menge Zeit, die wir damit verbracht haben, einige der verschiedenen Levels in einer Vierergruppe zu spielen, uns durch Plattform-Herausforderungen zu kämpfen, Umgebungsrätsel zu überwinden und Feinde auf dem Weg zu besiegen. Es war eine lustige Erfahrung, aber auch ein ziemlich maßgeschneiderter Einblick in das Spiel, das zweifellos die ideale und perfekte Art zu spielen ist. Die eigentliche Frage für die Mehrheit der Fans und zukünftigen Spieler ist, wie King of Meat für diejenigen funktionieren wird, die nicht in der Lage sind, drei Freunde zu versammeln und das kooperative Chaos zu umarmen. Der neueste Preview-Build hat mir eine sehr gute Vorstellung davon gegeben, wie das aussieht.

Bevor ich auf die Einzelheiten eingehe, möchte ich noch einmal kurz beschreiben, wie King of Meat funktioniert. Im Wesentlichen handelt es sich um eine große und gewalttätige Spielshow, in der die Teilnehmer in intensive, abwechslungsreiche und aufregende hindernisparcoursähnliche Levels springen, um zu versuchen, Punkte zu sammeln und das Ende in einem Stück zu erreichen. Das eigentliche Thema, die Präsentation und die Idee sind wirklich erstklassig und bieten eine Karikatur von Spielshows, die eher an Takeshi's Castle erinnern, und die Absurdität, die sie bietet, während sie in einem Fantasy-Reich angesiedelt sind, in dem alles und jedes erlaubt ist und über Regeln meist gelacht wird. Denken Sie noch einmal an Little Big Planet und die Art und Weise, wie die Levels aufgebaut wurden, außer mit einem Thema, das weniger gemütlich und chaotischer ist. Das ist King of Meat auf den Punkt gebracht.

Das Spiel ist das gleiche wie bei den meisten 3D-Plattformern, da du rennen, springen, Gegenstände greifen und ziehen, mit Schaltern und anderen Logikwerkzeugen interagieren, Feinde mit Waffen schwingen und zerschmettern und sogar Angriffe blocken, mächtige Fähigkeiten einsetzen und Kombos aneinanderreihen kannst. Mechanisch ist es recht einfach, aber das ist in Ordnung, weil es funktioniert und weil der Großteil des Gameplays auf den kooperativen Wahn gerichtet ist.

Wenn du tatsächlich in ein Match einsteigst, verlässt du einen Hub-Bereich voller Händler und verrückter Charaktere und beginnst entweder mit der Spielersuche in Kursen, die vom Entwickler Glowmade oder der Community erstellt wurden, oder du nimmst Solo-Unternehmungen auf, die versuchen, einen strukturierteren Einzelspieler-Erzählstrang zu bieten, dem du folgen kannst. Wie auch immer, die Levels sind in Struktur und Formel ziemlich ähnlich, da du durch Gefahren, Fallen, Bedrohungen, Vertikalität und Rätsel navigieren musst, während das Spiel hektische Geräusche macht und Kommentatoren dich anschreien, als würdest du tatsächlich in einer Spielshow auftreten, was durch das hervorragende HUD, das einer Sammlung von Broadcast-Grafiken und Bauchbinden ähnelt, noch verbessert wird. Der Punkt ist, dass das Konzept und Inszenierung hervorragend sind und sich einzigartig und besonders anfühlen, wenn auch mit einem sehr vertrauten LBP-Unterton, der mit reiferem und satirischem Humor kombiniert wird. Der Haken ist dann die Ausführung und ob es genauso viel Spaß macht, King of Meat zu spielen, wie darüber zu sprechen.

Hier befinde ich mich mit King of Meat in einer kleinen Sackgasse. Ich will nicht leugnen, dass der Multiplayer, wenn er in vollem Gange ist, ein absoluter Knaller ist, aber das Problem dabei - und das ist ein Problem des Koop-Spiels als Ganzes - ist, dass man nicht immer die richtigen Leute zur Hand hat, um es so genießen zu können, wie es beabsichtigt ist. Beim Matchmaking mit Fremden (man kann viele der Kernmodi nicht ohne mindestens zwei Spieler spielen...), ist der Charme einfach nicht ganz so elektrisierend, und wenn man die Einzelspieleroptionen spielt, wird ebenso deutlich, dass die Spielstruktur einfach nicht tiefgründig genug oder fesselnd genug ist, um die Aufmerksamkeit einer Person zu erregen. King of Meat ist wie gemacht dafür, eines dieser Spiele zu sein, bei denen du sehen wirst, wie Content-Ersteller einen absoluten Riesenspaß haben, aber wenn du nicht einen Haufen deiner Freunde davon überzeugen können, für den günstigeren, aber immer noch bezahlten Preis auszugeben, wird es für dich allein nie ganz so unterhaltsam sein.

Nun, das mag seltsam erscheinen, wenn man es in einer Vorschau erwähnt, aber King of Meat ist ein Spiel, das von seiner Community leben und sterben wird. Ja, Glowmade hat die Grundlage geschaffen und das Kern-Gameplay verfeinert, und der Entwickler wird auch weiterhin offizielle Levels und Strecken herausbringen, aber dies ist auch ein Spiel, bei dem es absolut wichtig ist, die Community zu ermutigen, ihre eigenen Level zu erstellen und die talentierten Entwickler darin zu fördern, um sicherzustellen, dass es herausragend und relevant bleibt. Tatsächlich wäre es im Vergleich zu Behaviour Interactive Meet Your Maker näher als zu LBP, was eigentlich eine ziemlich riskante Idee ist. Ein weiterer Vergleichspunkt wäre Mario Maker, außer ohne eine etablierte und fanatische Fangemeinde von 40 Jahren zu haben, um das Projekt zu fördern und zu unterstützen.

Ich möchte Glowmade ausdrücklich für die Gestaltung eines exzellenten Level-Erstellungssystems loben, bei dem man angesichts der Tatsache, dass dieses Studio aus mehreren Media Molecule-Veteranen besteht, erwarten würde, dass seine UGC-Funktionen von höchster Qualität sind. Und das sind sie. Das Erstellen von Levels ist reibungslos, macht Spaß und ist intuitiv, und man kann sehen, dass großer Wert darauf gelegt wurde, diesen Teil des Spiels auf ein neues Niveau zu heben. Ich begrüße das, aber ich mache mir gleichzeitig Sorgen, dass dieser Fokus auf Kosten der ganzen Welt gegangen ist und ein Erlebnis geschaffen hat, das die Fans stundenlang spielen und dann auch in Zukunft wieder sehen wollen. Sicher, viele werden sich mit den UGC-Elementen und dem dämlichen 3D-Plattform-Spaß identifizieren, aber ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Entwicklung auch einige Spieler vor den Kopf stoßen wird.

King of Meat ist ein Spiel, bei dem es darum geht, zu spielen und einfach das Äquivalent an Erfahrungspunkten zu sammeln, während man auf dem Weg zum Fortschritt Herausforderungen abhakt, die neue Kostüme und Kosmetika, Waffenoptionen, Emotes, Aufkleber und vieles mehr freischalten. In LBP-Manier ebnet dies zwar den Weg zu großartigen Möglichkeiten zur Charakteranpassung, aber gleichzeitig ist es keine sehr ansprechende Möglichkeit, Spieler anzulocken und Fortschritte zu erzielen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man, wenn man die verschiedenen Nivelliersysteme zum ersten Mal sieht, einen hörbaren Seufzer ausstoßen wird.

Ich weiß, es mag sich manchmal so anhören, als würde ich King of Meat verprügeln, aber weil ich mit dieser Art von Erfahrungen so vertraut bin und schon viele erlebt habe, die mit Startschwierigkeiten kämpfen und schließlich scheitern, habe ich vielleicht eine zynische Wahrnehmung von ihnen entwickelt. Und das ist vielleicht auch unfair in Bezug auf King of Meat, weil das Thema und die Idee von Glowmade viel Spaß machen, wenn es wie beabsichtigt funktioniert. Die Action kann chaotisch, aber urkomisch sein, die UGC-Systeme sind intuitiv und dennoch komplex, die Handlungsmöglichkeiten und Anpassungsmöglichkeiten der Spieler sind breit gefächert, und es gibt sogar zusätzliche kleinere Elemente, von denen man nur beeindruckt sein kann, wenn man sie bemerkt, einschließlich der amüsanten Cartoon-Zwischensequenzen, die sich über echte Werbung lustig machen. ing of Meat hätte das Zeug dazu, sehr stark zu starten und eine der nächsten großen Multiplayer- und Koop-Obsessionen zu werden, aber ob es das tatsächlich tun kann oder wird, ist eine ganz andere Situation, eine, an der ich bezweifle, wenn ich mir die immense und wachsende Liste von ebenso spaßigen Projekten anschaue, die seitdem in der Erinnerung verblasst sind. Ich würde gerne eines Besseren belehrt werden, aber irgendwie ähnliche und unterhaltsame Multiplayer-Spiele wie MultiVersus, XDefiant, Knockout City, Rocket Arena, die Liste geht weiter, und einige von denen auch als kostenpflichtige Spiele gestartet wurden, sagen alle etwas anderes. Macht daraus, was ihr wollt.