King of Fighters XV wird nächstes Jahr enthüllt

Fans haben lange genug auf die Enthüllung von The King of Fighters XV gewartet, nun ist es bald soweit. Denn Resetera-Benutzer sind auf ein japanisches Interview mit dem Producer Yasuyuki Oda aufmerksam geworden, in dem dieser erwähnt, dass wir das Spiel im kommenden Jahr zu sehen bekommen werden.

Als The King of Fighters XV vor mehr als einem Jahr angekündigt wurde, wurde lediglich eine PS4-Veröffentlichung bestätigt. Mit der Veröffentlichung der neusten Konsolen liegt jedoch die Vermutung nahe, dass das Spiel auch auf der Playstation 5 (hoffentlich auch auf der Xbox Series S/X) veröffentlicht werden wird.