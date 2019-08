SNK enthüllt 15. The King of Fighters

Das EVO-Turnier am vergangenen Wochenende beschäftigt uns schon den ganzen Tag, doch ein großes Franchise haben wir bislang nicht erwähnt. Entwickler SNK hat ihren Kampfspielfans nämlich auch ein kommendes King of Fighters XV versprochen. Im ersten kurzen Teaser haben wir erfahren, dass die Arbeiten am nächsten Kampfspiel gestartet sind - ansonsten wurde leider nichts kommuniziert oder gezeigt. Der Vorgänger, King of Fighters XIV, startete 2016 und seitdem warten Fans gespannt auf den nächsten Ableger. Was sind eure Erwartungen an diesen Titel?

You watching Werbung