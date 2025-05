Kim Jong Un feiert Russlands Tag des Sieges und stärkt die Beziehungen zu Moskau

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un besuchte in Begleitung seiner Tochter die russische Botschaft in Pjöngjang, um den russischen Tag des Sieges zu feiern, ein Gedenken an den Triumph der Sowjetunion über Nazi-Deutschland.

Während des Besuchs betonte Kim die Stärkung der Beziehungen und unterstrich ihre "unbesiegbare Allianz". Diese Vertiefung der Bindung zeigt sich besonders in der militärischen Zusammenarbeit, bei der nordkoreanische Truppen eingesetzt werden, um Russland in seinem anhaltenden Konflikt mit der Ukraine zu unterstützen.