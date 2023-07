Killers of the Flower Moon zeigt jede Menge Action im neuen Trailer

HQ

Martin Scorseses nächster Film, Killers of the Flower Moon, hat gerade seinen zweiten Trailer veröffentlicht, der uns einen komplizierteren Einblick in die Handlung des Films gibt.

Alles beginnt mit den Osage, einem Stamm der amerikanischen Ureinwohner, die ein Stück Land mit Öl besitzen. Das hat sie und ihr Land reich gemacht, aber die Amerikaner sind so, wie sie sind, sie können nicht anders, als das den Osage wegnehmen zu wollen.

Leonardo DiCaprios Charakter steht auf der Linie zwischen den Osage und dem Rest Amerikas und entscheidet sich dafür, sich auf die Seite der ersteren zu stellen, und es scheint, dass er einige intensive Anstrengungen unternehmen wird, um sie zu schützen. Schaut euch den Trailer unten an, um es in seiner ganzen Pracht zu sehen:

Killers of the Flower Moon kommt am 6. Oktober in die Kinos.