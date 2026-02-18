Cthulhu: The Cosmic Abyss Gameplay-Vorschau: Waten in das Schwarze Meer der Unendlichkeit

HQ

Es ist ziemlich einschüchternd zuzugeben, wenn man seine rassistische Nachsicht bedenkt, aber ich mag die Fiktion von H.P. Lovecraft sehr. Seine Beschwörung von Wesen jenseits unserer Vorstellungskraft und wie sie die Konzepte widerspiegeln, was es heißt, Mensch zu sein und unsere Rolle unter den Sternen zu spielen, fasziniert beständig. Dennoch fühlte ich mich immer mehr zu Lovecrafts weniger bekannten Geschichten und Monstern hingezogen. Der große böse Oktopus-Dämon Cthulhu, nun, er ist fast zu bekannt und wird von den Medien übermäßig dargestellt, sodass ihm jegliches Gefühl für das Geheimnis fehlt, das es einem erlaubt, aus Lovecrafts zugegebenermaßen veraltetem Horror-Anderssein irgendetwas auch nur annähernd Gruseliges heraufzubeschwören.

Deshalb war ich ziemlich vorsichtig, als ich in Big Bad Wolf und Nacons Cthulhu: The Cosmic Abyss gegangen bin. Eine AA-Horror-Ermittlung mit dem riesigen fliegenden Tintenfisch im Titel schien in alle offensichtlichen Richtungen gehen zu können, indem sie alle übertriebenen Klischees der lovecraftschen Literatur aufwirft, aber es nicht schaffte, mehr als Tentakel und Schreie von Menschen zu schaffen, weil sie ein paar gekrundene Buchstaben an einer Wand lesen. Davon gibt es auch etwas, da es sich hier um ein Spiel handelt, das auf Lovecrafts Werk basiert, aber in den wenigen Stunden, die ich gespielt habe, habe ich den Anfang dieses frischen Mysteriums größtenteils genossen.

Wir spielen Noah, einen Ermittler des Okkulten, der sich nach dem Verschwinden eines Kollegen in die buchstäblichen Tiefen des Ozeans und die metaphorischen Tiefen eines Falls wiederfindet, der weit über sein Verständnis hinausgeht. Nach einer unheimlichen Eröffnung, die in einer Hütte im Wald spielt (oder Sumpf wäre vielleicht der treffendere Begriff), werden wir in eine Untersuchung geworfen, die einer verlassenen Tiefseebergbauanlage Anfang der 2050er Jahre folgt, begleitet von einem KI-Begleiter, der uns hilft, Umgebungen zu scannen, Hinweise zu verbinden und nach Lösungen für Probleme gefragt werden kann, wenn man die Einstellung aktiviert hat.

Cthulhu: The Cosmic Abyss wirkt in erster Linie wie ein Ermittlungsspiel, was wahrscheinlich klug ist, da lovecraftianischer Horror, wie erwähnt, nicht so sehr Angst macht wie etwa Resident Evil oder Silent Hill. Es gibt durchgehend einen beunruhigenden Unterton, besonders wenn man über die Einführung hinausgeht und in den Kern der Solo-Erkundung der verlassenen Anlage eintaucht. Etwas ist da unten bei dir, zusammen mit der Spur von Leichen, die es hinterlassen hat, aber nicht zu wissen, was es ist, selbst als ich die Demo abgeschlossen habe, hinterließ einen viel stärkeren Eindruck als ein Fischmonster, das versucht, mich die ganze Zeit zu verfolgen. Dieser methodische Ansatz beim Gameplay gibt dir Zeit, in die Welt einzutauchen und dich im Geheimnis zu verlieren, wobei du die Hinweise Stück für Stück zusammensetzt, um die düstere Erzählung darunter zu enthüllen.

Die Ermittlungsmechaniken haben viel Tiefe, an die man sich erst gewöhnen muss. Während du dich durch eine Umgebung gehst, hältst du deine Augen auf Boden, Wände, Schreibtische und sogar Decken gerichtet, um Hinweise zu sammeln. Man erhält ein wenig Informationen, sobald man sie zum ersten Mal entdeckt, aber wenn man eine wertvolle Energiequelle ausgibt, kann man sie analysieren, um weitere Informationen zu erhalten, während man sie im Tresor speichert, einem Menü, mit dem man eine bestimmte Substanz oder ein Element auswählen kann, und dann mit dem Radar nach weiteren Dingen zu suchen, die seine Eigenschaften teilen. Es gibt auch eine Sherlock-ähnliche Gedankenkarte, mit der du verschiedene Personen, Orte, Artefakte und mehr zusammenhängen kannst. Ich habe es nicht allzu häufig verwendet, da ich mich lieber auf den nächsten Teil des Puzzles konzentriert hätte, anstatt in den frühen Phasen alles zusammenzusetzen. Du hast auch Zugang zu einem Pin-Tool für bestimmte Hinweise und Bilder, die du griffbereit halten solltest. Auch hier scheint der volle Fokus auf die Ermittlungen gelegt worden zu sein, was sicherlich besser zu einer lovecraftianischen Atmosphäre passt als zu einem Action-/Überlebensabenteuer durch Unterwassertempel.

Größere Geheimnisse sind nicht immer unkompliziert, und während man in der Einführung mit allem, was es zu sehen gab, auskommen konnte, musste ich im zweiten Teil der Demo meinen Kopf für ein Labyrinthrätsel einsetzen. Einige Hilfen des KI-Begleiterschlüssels waren sehr nützlich, das schäme ich mich zuzugeben, und am Ende, während ich versuchte, das "gute" Ende für das Geheimnis zu bekommen, musste ich ein verdorbenes Artefakt benutzen, um mich durch das Labyrinth zu führen. Jedes Geheimnis bietet dir zwei Lösungen, von denen eine den so wichtigen Korruptionsmechanismus unterstützt. Von all den Fischmenschen und dem gekrunken Schreiben umgeben zu sein, ist ziemlich schädlich für die mentale Gesundheit, wie man erwarten würde, und wenn man ein gutes Ende will, muss man Noah davon abhalten, verrückt zu werden. Um Zeit für die Demo zu sparen, habe ich das Gehirn dieses armen Mannes durch den Mixer gesteckt. Es ist eine interessante Mechanik, obwohl ich hoffe, dass es im Vollspiel nicht nur darum geht, dass Korruption auf dem einfachsten Weg eingeführt wird, während die Nicht-Korruptionslösung einen mehr Arbeit ergeben lässt, da das für das Potenzial der Mechanik etwas zu simpel wirkt.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist definitiv im Bereich einer AA-Erfahrung. Obwohl es stellenweise großartig aussieht, solide Spielmechaniken und eine fesselnde Geschichte bietet, hat es hier und da auch seine Schwächen. Ich bemerkte einige visuelle Fehler und scheinbar echte Fehler im Kartendesign (ein Label für Transfer Module nannte es Transfert Module). Es gab auch bei jedem Betreten eines neuen Bereichs einige Leistungsnervositäten, und obwohl diese keine Abstürze verursachten, ließen sie meine Immersion etwas sinken, was schade ist, da die Optik und die Geschichte einen sehr gut in die von Big Bad Wolf erschaffene Welt hineinziehen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss mag unter einem Mangel an Gruseligkeit leiden, aber wie beim Lesen einer lovecraftianischen Geschichte in einer Zeit, in der Fischmenschen zu den am wenigsten furchterregenden Monstern gehören, gibt es immer noch eine große Faszination im Mystery-Spiel von Big Bad Wolf. Ich bin gespannt auf die nächsten Schritte von Noahs Verfolgung dieses kosmischen Gottes und ob wir doch auf den alten Tentakelbart treffen oder viel zu verrückt werden, bevor wir die Gelegenheit dazu bekommen. Behalte das im Auge, wenn du etwas suchst, das dir ein bisschen Gehirntraining und eine interessante Geschichte vermittelt.