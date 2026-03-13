KI um deinen Hals? Lernen Sie Starboy kennen – den neuen tragbaren "Buddy"

HQ

Es gab eine Reihe von Versuchen mit tragbaren KI-Lösungen oder Wearables, wie sie auch genannt werden, und Starboy ist das neueste auf dem Markt. Es ist ein intelligentes Schmuckstück, das man um den Hals trägt und als persönliche Assistentin fungiert.

Das Gerät verbindet sich mit deinem Handy und nutzt eingebaute Mikrofone, um mitzubekommen, was um dich herum passiert. Mit KI kann das Gerät dann Gespräche analysieren, Informationen zusammenfassen oder verschiedene Arten von Erinnerungen und Vorschlägen bereitstellen.

Die Idee dahinter ist, dass Sie natürlicher mit der Technologie interagieren können – ohne ständig Ihr Handy aus der Tasche ziehen zu müssen. Ein diskretes Gerät, das einfach seine Aufgabe erfüllt und perfekt in die Welle ähnlicher Produkte passt, die den Markt zu überschwemmen beginnen.

Der Preis beginnt bei 250 US-Dollar bei der Markteinführung im September, aber es ist auch in Edelstahl, Kristall (Kunststoff) oder Kupfer erhältlich. Diese Versionen kosten jedoch etwas mehr, wobei letztere mit 400 Dollar die teuerste ist.

Ist das etwas, das Sie anspricht?