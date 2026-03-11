KI könnte einem Arzt bald helfen, Ihre Gesundheitsprobleme zu diagnostizieren

HQ

Das finnische Gesundheitstechnologieunternehmen Omply Health hat laut finnischer STT einen Patentantrag für eine neue KI-basierte Ferndiagnosetechnologie eingereicht. Die Lösung zielt darauf ab, medizinische Diagnostik in den Alltag der Menschen zu integrieren.

Die Technologie ermöglicht es den Nutzern, gesundheitsbezogene Messungen und Untersuchungen zu Hause mit medizinischen Geräten durchzuführen. Messdaten und diagnostische Ergebnisse werden sicher an ein cloudbasiertes Analysesystem übertragen, wo künstliche Intelligenz die Ergebnisse analysiert, eine Gesamtbewertung des Gesundheitszustands erstellt und Empfehlungen für mögliche weitere Maßnahmen gibt.

Die zentrale Innovation der Lösung ist die multimodale Diagnostik: Das System kombiniert Gesundheitsinformationen aus verschiedenen Quellen zu derselben Analyse. Wenn diese Informationen zusammen analysiert werden, entsteht ein viel umfassenderes Bild des Gesundheitszustands einer Person als bei digitalen Diensten, die auf individuellen Messungen basieren.

Die vorherige Technologie Omply Health konzentrierte sich auf das Sammeln und Kombinieren von Gesundheitsdaten aus mehreren Quellen, während das neue Patent speziell auf eine cloudbasierte Diagnose- und Analyse-Engine abzielt, die eine klinische Bewertung aus mehreren gleichzeitigen Mess- und Forschungsergebnissen bildet.

Und was ist das Ziel von all dem, fragen Sie sich vielleicht? Um den Zugang zu Gesundheitsdiensten zu erleichtern, den Zugang zu Versorgung zu beschleunigen, Kosten zu senken und klinische Diagnostik zum Alltag zu machen.

In der Regel sind die Menschen bei Gesundheit nicht besonders bereit, sich auf KI und andere automatisierte Lösungen zu verlassen. Aber andererseits ist die Technologie da, und sie macht Fortschritte. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, wenn wir dort ankommen.