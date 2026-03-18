KI holt Val Kilmer für einen neuen Film von den Toten zurück

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Nichts hindert Hollywood daran, Geld zu verdienen, nicht einmal der Tod selbst. Trotz Val Kilmers tragischem Tod im letzten Jahr wird er im kommenden Film As Deep as the Grave zurückkehren, eine Rolle, in der er mit KI nachgebildet wurde. Ursprünglich sollte Kilmer in dem Film mitspielen, aber seine nachlassende Gesundheit bedeutete, dass er seine Szenen nie drehen konnte. Stattdessen hat Regisseur Coerte Voorhees mit Unterstützung von Kilmers Familie Archivmaterial und neue Technik genutzt, um die Aufführung zu vollenden.

Seine Tochter Mercedes Kilmer hat ihre Unterstützung bekundet und sagt, dass ihr Vater neue Technologien immer als Mittel gesehen habe, um das Geschichtenerzählen voranzubringen. Gleichzeitig ist es schwer, dieses nagende Gefühl zu ignorieren: Ist das die Zukunft Hollywoods oder der Beginn von etwas viel Beunruhigenderem? Der Film folgt Archäologen im amerikanischen Westen und ihrer Arbeit an der Schilderung der Geschichte der Navajo, wobei Kilmer Berichten zufolge immer noch eine "bedeutende Rolle" in der Handlung spielt.

"Seine Familie hat immer wieder gesagt, wie wichtig sie den Film finden und dass Val wirklich Teil davon sein will. Er hielt es wirklich für eine wichtige Geschichte, auf der er seinen Namen haben wollte. Diese Unterstützung gab mir das Selbstvertrauen zu sagen: Okay, machen wir das. Obwohl manche es vielleicht als kontrovers bezeichnen würden, war das genau das, was Val wollte."

Die zunehmend hitzige Debatte über KI ist somit erneut ans Licht gerückt, und die Frage ist nun, ob die Filmindustrie in eine neue Phase eintritt, in der der Tod nicht mehr zwangsläufig das Ende der Karriere eines Schauspielers bedeutet. Unangenehm, beschämend oder cool? Na, was denkst du?

Bist du damit einverstanden, dass Hollywood verstorbene Schauspieler durch KI wieder zum Leben erweckt?