KI-generierte Influencer sind da und bewerben diesmal Nahrungsergänzungsmittel

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KI-generierte Zahlen bewerben nun Wellness-Produkte für ahnungslose Verbraucher, wie Newser berichtet.

Eines der beworbenen Produkte ist Modern Antidote, ein Wellness-Supplement, das fast ausschließlich über synthetische Influencer auf Instagram, TikTok und Facebook vermarktet wird. Und es gibt keinen klaren Hinweis darauf, dass die Personen in den Videos gefälscht sind.

Eine Studie im Februar im British Journal of Psychology ergab, dass Menschen dazu neigen, ihre Fähigkeit, KI-generierte Gesichter zu erkennen, zu überschätzen, was sie mit der Verbesserung der Technologie anfällig für Täuschung macht.

Glücklicherweise könnte das Marketingpotenzial künstlicher Influencer bereits an Grenzen stoßen: Business Insider (seit Oktober 2025) berichtet, dass die Markenpartnerschaften mit KI-Social-Accounts in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr um etwa 30 % zurückgegangen sind.

Laut Timothy Caulfield, Forschungsdirektor am Health Law Institute der University of Alberta, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis man weiß, was real ist und was KI, keine Rolle mehr spielt:

"Sehr bald wird es so alltäglich werden, dass es nur noch mehr Inhalt ist."

Es scheint, als könnten wir als Verbraucher zumindest darüber Bescheid wissen.