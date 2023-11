Kevin Feiges Star Wars-Film wird abgesetzt

HQ

Taika Waititi, Guillermo del Toro und jetzt Kevin Feige. Alles große Namen im Film, die einst mit einem Star Wars-Film verbunden waren, der nicht mehr läuft. Der Produzent des MCU hat die Neuigkeiten kürzlich in einem Interview mit Entertainment Tonight bestätigt.

Ein einfaches " Nein" sagte den Fans, dass sie nicht Feiges Version einer weit, weit entfernten Galaxie bekommen würden. Erstmals wurde 2019 bekannt gegeben, dass Lokis Autor Michael Waldron für das Drehbuch des Films verpflichtet wurde, und es gab Gespräche, dass die Russo-Brüder Regie führen würden.

Aber es scheint, dass die Pläne inzwischen auseinandergefallen sind. Feige ist immer noch damit beschäftigt, mit Marvel zusammenzuarbeiten, also ist es wahrscheinlich, dass er sowieso keine Zeit hätte, ein weiteres großes Franchise zu übernehmen. Außerdem kommentierte Kathleen Kennedy Anfang des Jahres, dass es nie eine Idee mit dem Film gab, so dass diese Bestätigung eher ein letzter Sargnagel ist. Trotzdem ist es seltsam zu sehen, wie so viele dieser potenziellen Star Wars-Filme einfach ins Nichts fallen.