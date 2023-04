Kevin Feiges Star Wars-Film hat laut Lucasfilm-Präsident nie existiert

HQ

Star Wars hat ein paar turbulente Jahre hinter sich, wenn es um den Filmbereich geht, da ein paar enttäuschende Spin-offs und dann ein Haufen angekündigter Filme, die im Äther verschwanden, dazu führten, dass wir seit Jahren auf weitere Star Wars-Filme in Spielfilmlänge gewartet haben. Während kürzlich auf dem Star Wars Celebration in London eine neue Reihe von Filmen angekündigt wurde, hat sich Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy mit IGN zusammengesetzt, um zu enthüllen, dass einer der anderen ehemals "angekündigten" Filme überhaupt nie echt war.

Bei dem fraglichen Film handelt es sich um den viel gemunkelten Star Wars-Streifen, der von Marvel Studios-Chef Kevin Feige geleitet wurde, und bei all den Produktionen, an denen er beteiligt ist, schien es eine große Herausforderung zu sein, auch den Sprung zu A Galaxy Far, Far Away zu schaffen. Und es war zu schön, um wahr zu sein.

Kennedy erklärte: "Kevin Feiges Projekt war etwas, das in der Presse angekündigt wurde, oder ich nehme an, Fandom, aber es gab nichts - nichts wurde jemals entwickelt. Wir haben nie über eine Idee diskutiert. Wie jeder weiß, ist Kevin ein großer Star Wars-Fan, und wenn er sich etwas einfallen lassen würde, wäre ich ganz Ohr, aber das ist nie wirklich passiert. Es ist also kein aufgegebenes Projekt, es ist einfach nicht passiert."

Hättest du gerne gesehen, wie der Marvel-Chef einen Star Wars-Film leitet?