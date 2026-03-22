Kevin Durant und LeBron James brachen Rekorde und erreichten neue Höhen in der NBA-Geschichte

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Der Samstag war ein ereignisreicher NBA-Abend, bei dem LeBron James und Kevin Durant persönliche Bestzeiten brachen. Der 105:104-Sieg der Los Angeles Lakers über Orlando Magic, neunter in Folge, war LeBron James' 1.612 reguläre Saisonspiele in der NBA, was bedeutet, dass er Robert Parishs Rekord für die meisten regulären Saisonspiele übertroffen hat.

LeBron James fügt diese Auszeichnung der stetig wachsenden Liste der Allzeitrekorde hinzu, zu denen die meisten erzielten Punkte, die meisten gespielten Saisons, die meisten gespielten Minuten, die meisten All-NBA-Auswahlen, die meisten NBA-All-Star-Auswahlen, die meisten erzielten und auch versuchten Field Goals, die meisten Playoff-Spiele und die meisten Playoff-Punkte gehören... Sogar die höchsten Karriereeinnahmen.

Kevin Durant überholt Michael Jordan in der ewigen Scoring-Liste

Unterdessen überholt Kevin Durant beim 123:122-Sieg der Houston Rockets über Miami Heat Michael Jordan als fünften Spieler mit den meisten Punkten in der NBA-Geschichte. Durante, mit 37 Jahren, erzielte 27 Punkte und kam damit zu insgesamt 32.294 Punkten in seiner Karriere hinzu, zwei mehr als Jordan.

Für Durant steht Kobe Bryants Rekord von 33.643 Punkten in Reichweite. Weiter entfernt sind Karl Malone (36.928), Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und LeBron James (43.241).